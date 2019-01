Des milliers de manifestants s'apprêtent à déferler sur Bruxelles pour soutenir la cause climatique.

Le cortège s'était donné rendez-vous à 14h précise alors que 10.000 personnes attendaient déjà le top départ devant la gare du Nord de Bruxelles une heure en avance. Armés de leur parapluie et pancartes diverses en faveur de la cause climatique, les manifestants se sont élancés dans une ambiance pacifique.

Plusieurs centaines de citoyens réunis à l'appel du collectif Act for Climate Justice bloquent le carrefour Arts-Loi pour protester, tambours battant, contre l'"inertie des autorités" face aux enjeux du réchauffement climatique.

Dans un premier temps, les militants visaient à se rapprocher le plus possible des lieux de pouvoir concentrés rue de la Loi et à proximité, une zone dite neutre interdite à toute manifestation. Mais la police, déployée en nombre, barre l'accès vers les bâtiments institutionnels.

Les manifestants, plutôt jeunes, venus entre amis ou en famille, réclament "une loi climat qui soit juste, ambitieuse et contraignante". Celle-ci doit "être à la hauteur des changements radicaux nécessaires mis en évidence dans le rapport spécial du GIEC sur les impacts d'un réchauffement de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels", affirme le collectif organisateur Act for Climate Justice.

© Marie Rigot

Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat (GIEC), limiter le réchauffement à 1,5°C nécessite des transitions systémiques rapides et de grande envergure dans les systèmes énergétiques, urbains, industriels et liés à l'usage des sols, combinés à une augmentation importante des investissements.

Ralliés derrière une gigantesque banderole clamant "Pas de loi climat, pas de rue de la Loi", les militants dansent aux rythmes d'une fanfare et crient du plus fort qu'ils peuvent: "chauds, chauds, on est plus chauds que le climat!".

Une dizaine de jeunes mères ont également allaité leur bébé, assises sur le sol trempé par la pluie, en signe de protestation.

"Ce rendez-vous pourra être répété autant de fois que nécessaire pour obtenir cette loi", ajoutent les organisateurs.

L'action de protestation une fois terminée, les participants rejoindront la marche pour le climat organisée par Rise for Climate Belgium, dont la tête de cortège est attendue vers 15h00 à la place du Luxembourg, face au Parlement européen.

Si aucun heurt n'est à signaler pour le moment, la manifestation provoque quelques embarras de circulation pour les automobilistes. Le tunnel Léopold II en direction du centre-ville bruxellois a été fermé dimanche après-midi suite à la marche pour le climat. C'est ce que rapporte la police de Bruxelles-Capitale Ixelles sur Twitter. Les manifestants ont reçu comme consigne de venir autant que possible en transports en commun. La SNCB et la Stib ont déployé des capacités supplémentaires.

Le tunnel Cinquantenaire en direction du centre est fermé à la circulation en raison de la marche pour le climat, a indiqué Bruxelles Mobilité sur le réseau social Twitter. La police bruxelloise avait annoncé plus tôt dans la journée la fermeture du tunnel Léopold II.