Des mères ont allaité leur bébé à même le sol en guise de protestation. Leur volonté est de demander une loi climat contraignante, peut-on lire sur la RTBF.

Ralliés derrière une gigantesque banderole clamant "Pas de loi climat, pas de rue de la Loi", les militants dansent aux rythmes d'une fanfare et crient du plus fort qu'ils peuvent: "chauds, chauds, on est plus chauds que le climat!". Une dizaine de jeunes mères ont également allaité leur bébé, assises sur le sol trempé par la pluie, en signe de protestation. "Ce rendez-vous pourra être répété autant de fois que nécessaire pour obtenir cette loi", ajoutent les organisateurs.

© Belga



Un geste fort, que les manifestants assimilent à "une action de désobéissance civile pour le climat", lit-on chez nos confrères de la RTBF.