3

"Février sans supermarché" : le nouveau challenge qui veut réconcilier climat et pouvoir d'achat

Et si, en février, vous ne mettiez plus les pieds dans un supermarché ? L'idée vous parait ahurissante, irréaliste peut-être. Pourtant c'est le nouveau défi qui fait parler de lui. Après le "Dry January" et "la tournée minérale" voici "février ...