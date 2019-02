Un robot construit au Royaume-Uni avec pour mission de détecter d'éventuelles traces de vie sur la planète Mars a été baptisé jeudi du nom de la scientifique britannique Rosalind Franklin

Ce robot mobile muni de six roues arrivera sur Mars en 2021 avec pour tâche de prendre des images et de recueillir des échantillons de la planète rouge, dans le cadre de la mission Exomars.

Il pourra forer le sol martien jusqu'à 2 mètres de profondeur. Il a été officiellement baptisé jeudi, sur le site d'Airbus à Stevenage, en Angleterre, où il a été construit, en présence notamment de l'astronaute britannique Tim Peake.

Rosalind aura pour mission de "chercher des traces de vie au-delà de la planète Terre" et d'"étudier la géologie et l'environnement", pour répondre à la grande question: "peut-on trouver une vie primitive sur la planète rouge?", a expliqué David Parker, directeur de l'exploration robotique et humaine à l'agence spatiale européenne (ESA).

Avant de partir pour un grand voyage à des dizaines de millions de kilomètres de la Terre, Rosalind a subi une série de tests pour s'assurer qu'elle est capable de survivre à des températures extrêmes et d'importantes vibrations. L'engin bourré de technologies de pointe a ainsi essayé ses six roues sur le sol espagnol, dirigé depuis le Royaume-Uni.

Son nom a été choisi par un jury d'experts, après un concours ouvert au public, auquel plus de 30.000 personnes ont participé. Il rend hommage à la scientifique Rosalind Franklin (1920-1958) dont les travaux ont permis de découvrir la structure de l'ADN. Le premier volet de la mission européano-russe ExoMars s'est déroulé en 2016 avec la mise sur orbite de la sonde scientifique TGO (Trace Gas Orbiter), grâce à laquelle Rosalind pourra transmettre ses informations jusqu'à la Terre.