Alors que le Plan national énergie-climat (PNEC) est actuellement soumis à la consultation du public, l'ONG européenne Transport & Environnement (T&G) s'est livrée à une analyse détaillée des stratégies climatiques des ving-huit États membres de l'UE, s'attachant plus particulièrement aux mesures liées au secteur du transport.

Un examen dont il ressort une conclusion sans appel : aucun des plans proposés ne permet de réduire suffisamment les émissions de CO2 des transports pour permettre de tenir les engagements pris dans le cadre de l'Accord de Paris, tant à l'horizon 2030 que 2050. Or des efforts substantiels doivent être réalisés au cours de la prochaine décennie, martèle Transport & Environnement, qui rappelle que plus on perd de temps, plus les mesures à mettre en œuvre seront onéreuses.

La Belgique 19e sur 28

Partant de cette analyse, T&G a établi un classement des pays européens sur base du volet transport de leurs plans. Un classement où, sans grosse surprise, la Belgique se fait remarquer par son manque d'ambition. Notre pays se classe ainsi en 19e position sur vingt-huit États membres, loin derrière la plupart de nos voisins immédiats ­ les Pays-Bas arrivent en tête de ce classement, la France et le Luxembourg sont 5e et 6e, l'Allemagne est 15e.

La Belgique n'obtient un modeste satisfecit que dans trois des douze catégories évaluées. Le rapport épingle le fait que « nos gouvernements poursuivent et aggravent leur politique néfaste de soutien aux agrocarburants, et ne s'engagent pas suffisamment concrètement pour développer les alternatives à la voiture individuelle », commente Noë Lecocq chargé de mission Énergie-Climat au sein de la fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW).

L'étude relève néanmoins les efforts envisagés dans le secteur du chemin de fer (grâce à une volonté affichée d'investir dans le réseau ferroviaire), de l'aviation (grâce à une volonté affichée de réduire les émissions du secteur et d'étudier la taxation du kérosène ou des billets d'avion), et de la navigation (grâce à une volonté affichée d'améliorer l'efficacité énergétique des bateaux et de prendre des mesures d'électrification). Mais dans ces trois cas, la description des mesures doit être précisée pour dépasser le stade de l'intention vague, pointe IEW.

S'ils manquent d'imagination, nos élus pourraient utilement s'inspirer des ambitions affichées par nos voisins néerlandais. « Ils envisagent notamment l'arrêt de la vente de tout nouveau véhicule à motorisation thermique d'ici à 2030, souligne Noë Lecocq. Une obligation qui vaudra pour les camionnettes, alors que la date-butoir est même avancée à 2025 pour les bus. Ils investissent également énormément dans les transports publics et le réseau cyclable. Le seul bémol est que la version finale de ce plan puisse être quelque peu affaiblie. »