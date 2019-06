Et pour cause: la présence de Dries Van Langenhove au perchoir de la Chambre aux côtés de Patrick De Wael (Open Vld). Il est, en effet, de coutume que les deux députés les plus jeunes assistent le plus ancien pour la rentrée parlementaire, dans ce cas-ci Mélissa Hanus (PS) et Dries Van Langenhove (Vlaams Belang).

Le PS a déjà annoncé que la députée n'ira pas au perchoir en signe de contestation. Ahmed Laaouej est revenu sur cette décision ce jeudi matin sur les ondes de La Première. "Personne ne s’affichera au perchoir avec un représentant de l’extrême droite, a réaffirmé le socialiste. Nous verrons ce que Patrick De Wael (Open VLD), le président, décidera. Il lui appartient de déterminer dans quelle mesure et comment il souhaite être assisté par les deux députés benjamins".

Le député a expliqué que lui et ses camarades "prêteront serment pour faire face à l'extrême droite". "Nous ne prêtons pas serment devant l’extrême droite ou dans les mains de l’extrême droite mais nous prêtons serment devant la nation pour pouvoir clairement rappeler que la démocratie est quelque chose avec laquelle on ne badine pas et qu’on fera front contre cette extrême droite qui menace la démocratie", a-t-il insisté.

Selon les informations de nos confrères du Soir, les députés arboreront un signe distinctif d'opposition à l'extrême droite au moment de la prestation de serment ce jeudi. Du côté du MR, du PTB et de DéFi, il s'agira d'un triangle rouge.