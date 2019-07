Une nomination à un mandat qui pourrait lui valoir une indemnité de 30.000 euros par an, selon nos confrères du Soir. Le choix peut surprendre quand on sait que la licenciée en sciences politiques ne dispose d'aucune véritable expérience dans le marché du gaz et de l'électricité.





La socialiste est déjà à la tête de l'intercommunale Publifin (désormais Enodia). Elle a accédé à cette fonction en décembre 2018. Elle avait alors dû quitter son mandat de députée de la Fédération Wallonie-Bruxelles.