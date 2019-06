Les informateurs Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a) ont rappelé qu'un gouvernement fédéral composé du PTB ou du Vlaams Belang n'était tout simplement pas envisageable.

"Il est impossible de former une majorité gouvernementale au fédéral avec l'un de ces partis à bord", a déclaré Johan Vande Lanotte en conférence de presse ce jeudi après-midi, à l'issue de son audience avec le roi Philippe.

Didier Reynders a également rappelé que, pour former ce gouvernement, il fallait composer avec au moins un parti francophone. Or, aucun d'entre eux ne veut s'allier au Vlaams Belang. Par ailleurs, les informateurs ne parleront plus non plus avec les humanistes francophones, qui se sont mis eux-mêmes hors-jeu en déclarant préférer l'opposition ce mercredi.