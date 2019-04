La séance plénière de la Chambre a débattu mercredi d'une cinquantaine de projets et propositions de loi et de résolution. Elle reprendra ses travaux jeudi après-midi pour épuiser son agenda et procéder au vote de la soixantaine de textes encore pendants. Quelques dispositions devaient encore être adoptées en commission mercredi et jeudi parmi lesquelles l'exécution de ce qui s'apparente à l'accord interprofessionnel. Un autre texte de l'Open Vld vise à abaisser le taux de TVA... pour la stérilisation des chats.

A l'issue des votes jeudi soir, la Chambre suspendra ses travaux pour le reste de la législature. Les parlementaires candidats à leur réélection pourront définitivement partir en campagne électorale à un mois du scrutin.