Contrairement à ce que l’on aurait pu croire, le MR n’est pas menacé par les petites formations qui s’agitent à sa droite. Le Parti populaire de Mischaël Modrikamen et les Listes Destexhe créées par l’ancien sénateur libéral ont obtenu des résultats ridicules dans le nouveau baromètre de La Libre et de la RTBF.

Non, les libéraux sont bien plus inquiétés par la "vague verte" qui porte Écolo dans les sondages. On le sait peu, mais les écologistes et les réformateurs ont en commun de nombreux électeurs hésitants qui votent pour les uns ou pour les autres selon les époques.

