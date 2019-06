En février, La Libre rapportait la volonté d’Actiris d’ouvrir ses formations pour les métiers en pénurie aux personnes sans titre de séjour. Le comité de gestion de l’organe bruxellois de l’emploi lui avait demandé d’effectuer une étude de faisabilité et de revenir en juin avec des modalités opérationnelles et juridiques. "S’il y a consensus, on entamera un dialogue avec le pouvoir le pouvoir fédéral", expliquait alors dans nos colonnes Gregor Chapelle, le directeur d’Actiris. En effet, pour avoir accès à l’emploi, il faut un titre de séjour. Or, la Région n’est compétente que pour délivrer les permis de travail, pas pour les titres de séjour. Qui relèvent du fédéral.

(...)