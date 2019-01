À l’échelon communal, le mécanisme de l’apparentement à un parti politique donne accès aux mandats dans les intercommunales. Ceux, sans étiquette, qui choisissent de rester indépendants repartent bredouille. Le lanceur d’alerte de l’affaire Publifin, Cédric Halin, a tenté de pallier ce biais. En vain.

Depuis le 1er janvier 2018, le lanceur d’alerte de l’affaire Publifin a déchiré sa carte de membre du CDH. “De par ce que j’incarnais dans la mise au jour de ce scandale, j’ai atténué sans le vouloir la responsabilité de mon parti dans ce dossier. Or, j’ai constaté que les choses ne bougeaient pas non plus au sein du CDH, singulièrement à Liège”, confie-t-il d’emblée.

Cédric Halin est désormais indépendant.

(...)