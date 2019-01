Sans surprise, certaines fiches disponibles dans le document publié le 31 décembre sur le site du Moniteur belge attirent - plus que d’autres - l’attention.

C’est notamment le cas de celle relative aux mandats publics et privés d’un certain Stéphane Moreau. L’ancien bourgmestre PS d’Ans (pour mémoire, il a quitté le mayorat en juillet 2017) affiche une rémunération de 13 691,30 euros et pas d’avantages en nature. Malheureusement, il n’est mentionné dans le document sur quelle période (une année complète en tant que bourgmestre ou pas) porte cette rémunération.

(...)