"En Flandre, on prend très mal la distinction que les francophones continuent à faire entre Vlaams Belang et PTB"

Retiré de la vie politique, Rik Torfs n'en reste pas moins un observateur avisé. "Par intérêt personnel évidemment, mais aussi pour les chroniques que j'écris dans Het Laatste Nieuws et dans Knack, je dois être à la page", s'exclame l'ex-sénateur CD&V. Celui qui fut aussi, jusqu'en 2017, recteur de l'Université catholique de Louvain multiplie encore les contacts avec des membres des différents partis politiques. "Je reste un chrétien et un démocrate, mais je ne participe à aucun groupe de réflexion. J'essaie aujourd'hui d'être aussi neutre que possible." Interview.