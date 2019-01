Charles Michel a fait le point sur le "Brexit" au lendemain du rejet par le parlement britannique de l'accord négocié par Theresa May et les 27 pays membres de l'Union européenne.

Plus tôt dans la journée, la chancelière allemande Angela Merkel a estimé qu'il était "encore temps de négocier" un accord en fonction d'éventuelles propositions de la Première ministre britannique Theresa May. De son côté, Charles Michel a confirmé que la balle était dans le camp des autorités et du Parlement britanniques.

Mais il a affiché une position ferme vis-à-vis de nos probables futurs ex-partenaires (sauf nouveau référendum).

«Ce deal de retrait est le meilleur accord possible», a-t-il indiqué. «On ne doit pas laisser l'illusion selon laquelle les Européens pourraient renoncer à défendre leurs intérêts pour résoudre un problème politique au Parlement britannique. Ce n'est pas ça le sujet».

Par ailleurs, le gouvernement en affaires courantes doit encore finaliser des textes de loi pour se préparer à l'éventualité d'une sortie désordonnée du Royaume-Uni de l'UE.

Le Premier ministre a ajouté qu'un hard Brexit était "plus probable" depuis le vote intervenu hier au Parlement britannique. "Le Brexit n'est pas notre choix et nous le regrettons, mais nous devons être prêts avec nos législations au cas où».