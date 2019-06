La coprésidente d'Ecolo Zakia Khattabi a réclamé mardi que l'élu Vlaams Belang Dries Van Langenhove, inculpé la veille pour racisme et négationnisme, soit écarté de sa fonction d'assistant du président de la Chambre, ce jeudi, à l'occasion de la prestation de serment des députés.

La présence d'un élu d'extrême droite au perchoir pour la prestation de serment - le règlement de la Chambre prévoit que le président soit assisté à cette occasion des deux plus jeunes députés, en l'occurrence Melissa Hanus (PS) et Dries Van Langenhove - gênait déjà considérablement nombre d'élus. Mais Zakia Khattabi est allé un pas plus loin dans cette affaire : sur les réseaux sociaux, elle a affirmé qu'elle ne prêtera pas serment jeudi si le jeune élu d'extrême-droite est désigné assistant, quand bien même il ne serait pas assis à côté du président comme le veut la tradition.

"Une mauvaise réponse à une bonne question"

Bonne idée ? Mauvaise idée ? Est-ce légalement possible ? Pour le constitutionnaliste Christian Behrendt (ULiège), la coprésidente des verts ne prend pas le problème par le bon bout. "L'idée de Zakia Khattabi est une mauvaise réponse à une bonne question. Les règles internes de la Chambre et des autres parlements ne peuvent pas effectuer un tri a priori en fonction des idées des uns et des autres. Au contraire, il s'agit pour une assemblée parlementaire d'être le plus neutre possible, en particulier au moment de l'installation des nouveaux députés et des prestations de serment", explique-t-il.

D'autres solutions existent

Le constitutionnaliste comprend bien entendu l'émotion de Zakia Khattabi mais estime que d'autres solutions étaient possibles afin de l'exprimer. "Si tous les députés démocrates refusaient de prêter serment comme Zakia Khattabi, il n'y aurait que des élus d'extrême droite à la Chambre. Même le président de l'assemblée serait alors Vlaams Belang. Il est donc dangereux de n'avoir que des chevaliers blancs face à l'extrême droite. Il y a d'autres formules pour marquer un désaccord. Madame Khattabi pourrait tout de même prêter serment et demander la parole ensuite pour faire part de ses inquiétudes. L'extrême droite est minoritaire dans ce pays, mais elle ne l'est que si tous les autres députés assument leur mandat..."

Et si, malgré tout, la coprésidente d'Ecolo refusait d'assumer son mandat démocratique en ne prêtant pas serment ? Il faudrait alors la remplacer car elle n'aurait aucun des droits liés à cette fonction (à commencer par le droit de vote). Et elle perdait naturellement ses indemnités de parlementaire.