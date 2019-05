Dimanche, vous allez voter et élire des députés. Mais en fait, c'est quoi un député?

Quelles sont les conditions pour devenir parlementaire et combien en élit-on ?

Les conditions pour être candidat aux élections fédérales et régionales sont peu strictes en Belgique. Au jour de l’élection, ce dimanche 26 mai, il suffit d’avoir 18 ans accomplis, de jouir de ses droits civils et politiques, d’être belge et d’être domicilié dans la partie du pays pour laquelle le Parlement visé est compétent. Pour exemple, pour la Chambre des représentants, le candidat peut habiter n’importe où en Belgique. S’il réside à Arlon, il peut très bien se présenter en Flandre occidentale. En revanche, celui qui convoite un siège au Parlement wallon doit habiter en Wallonie.

(...)