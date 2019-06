Le président de DéFI, Olivier Maingain, a répondu favorablement à l'invitation de la présidente du PS bruxellois, Laurette Onkelinx, et du ministre-président, Rudi Vervoort, de participer aux négociations en vue de former la nouvelle majorité gouvernementale à Bruxelles.

"Nous avons répondu favorablement. Je me réjouis que nous puissions envisager une majorité stable sans la N-VA et sans le PTB", a dit M. Maingain à son arrivée au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où il était attendu pour un échange avec le président du PS, Elio Di Rupo, dans le contexte des consultations en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour M. Maingain, l'exemple donné par les partis à Bruxelles peut être utile à l'avenir du pays. L'objectif principal de DéFI sera de permettre à la Région bruxelloise de soutenir l'activité économique, la création d'emplois et la formation professionnelle, dans la lignée du travail accompli sous la précédente législature par les ministres bruxellois DéFI Didier Gosuin et Cécile Jodogne.

La transition écologique, l'instauration et le développement d'une mobilité durable et apaisée, la lutte contre la pauvreté et la réduction de la fracture sociale, la bonne gouvernance, la rationalisation des instruments publics ainsi que le renforcement des politiques de santé seront également au cœur des négociations bruxelloises pour DéFI.