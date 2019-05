Le ministre-président bruxellois sortant Rudi Vervoort (PS) et la co-présidente d'Ecolo Zakia Khattabi ont fait état de l'existence de "convergences" mercredi, après deux heures de consultations entre les deux formations politiques arrivées en tête dimanche soir en Région bruxelloise.

Les consultations entre le PS et Ecolo marquaient le début des discussions en vue de la constitution de la future majorité dans le groupe linguistique francophone en Région bruxelloise.

Zakia Khattabi, qui était accompagnée du chef de file bruxellois Alain Maron, a affirmé que la réunion s'était bien déroulée. "On connaît les programmes. Il existe une convergence sur les ambitions que nous avons pour Bruxelles. L'ensemble des thématiques ont été abordées. Nous avons mis en avant la question de la gouvernance climatique."

Rudi Vervoort, qui conduit ces consultations avec la présidente de la Fédération bruxelloise du PS Laurette Onkelinx, a lui aussi fait part de convergences à l'issue d'une réunion qualifiée d'"approfondie". "On savait déjà à la lecture des programmes qu'il existait un certain nombre de convergences, même si les accents sont parfois différents chez les uns et les autres", a-t-il dit.

Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort recevront à 15h00 le président du MR bruxellois Didier Reynders, arrivé troisième au scrutin régional dimanche.