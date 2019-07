Les nouvelles notes PS-Écolo sont prêtes à être envoyées aux députés. Les députés wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles vont les recevoir ce week-end.





Des incitants pour favoriser notamment le développement des sociétés coopératives

En attendant,a partagé les grandes lignes directricesde ces noteset s’est penchée plus en détails sur deux mesures : le soutien aux coopératives et aux monnaies locales.

L’un des nombreux points du “cœur de programme” présenté par Écolo et le PS à la société civile évoque les sociétés coopératives. “Le gouvernement développera des programmes de soutien et d’accompagnement aux entreprises qui proposent des nouveaux modes d’organisation du travail, démocratiques (comme les coopératives), respectueux de leurs travailleurs (en termes de conditions de travail), des droits des consommateurs et de la planète.” Si on s’arrête sur le principe des sociétés coopératives, souvent mal connu, que constate-t-on ?

