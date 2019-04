Politique belge En principe, les formations politiques ne commentent pas les sondages. Mais la coprésidente d'Ecolo, Zakia Khattabi, a décidé de faire une exception. La raison : les résultats excellents obtenus par les verts dans le sondage politique de La Libre publié ce mercredi.

Pour rappel, Ecolo est passé devant le MR en Wallonie et est au coude-à-coude avec le PS pour la première place. A Bruxelles, les écologistes sont les premiers, devant le PS. La "vague verte", annoncée depuis plusieurs semaines par différents sondages, se confirme donc et se renforce.

Toutefois, Zakia Khattabi appelle les militants et les candidats d'Ecolo à garder la tête froide face aux attaques politiques qui ne manqueront pas de pleuvoir jusqu'au jour des élections.

"Sérenité et humilité"

Elle a enregistré une vidéo destinée à ses troupes où elle leur fait passer ce message de prudence. "Ce sondage nous place au coeur du changement, explique-t-elle. Et, par conséquent, il nous placera aussi au coeur des attaques de nos adversaires. Tout y passe : du désert économique à la rage taxatoire... On en verra d'autres jusqu'au 26 mai. Nous vous invitons à poursuivre avec conviction cette campagne mais aussi avec sérenité et humilité."

En invitant la base d'Ecolo à veiller à rester humble malgré les succès dans les sondages et la victoire aux élections locales d'octobre, Zakia Khattabi répond indirectement aux critiques venant notamment du MR. Les libéraux, à plusieurs reprises, ont dénoncé un manque de modestie des verts. "Il y a une forme d'arrogance chez certains de chez Ecolo", avait déclaré en février dernier le Premier ministre Charles Michel.