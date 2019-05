Abonnés Alice Dive et Bosco d’Otreppe

Historien et romancier flamand de haut vol, David Van Reybrouck a bâti une œuvre multiforme. Il est notamment l’auteur de Congo, récit qui lui a valu une renommée internationale. Militant de l’innovation démocratique, il est à l’initiative du G1000, une plateforme créée en Belgique en 2011 qui a réuni mille citoyens tirés au sort et qui a accouché de propositions originales sur plusieurs grands sujets de société. En 2013, il a publié son essai Contre les élections dans lequel il épingle "le syndrome de fatigue démocratique" et s’interroge sur les moyens concrets d’y remédier.