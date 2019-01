2

Vers un statut de personne "non mobilisable" pour les personnes devenues "inemployables" en Wallonie?

La Wallonie comptait 77.636 chômeurs de longue durée (2 ans et plus) fin novembre, alors que plus largement 117.127 personnes inscrites au Forem comme chômeuses sont reprises dans les statistiques depuis un an au moins, selon les derniers chiffres ...