A la suite de la défaite électorale du parti nationaliste flamand, Bart de Wever a proposé sa démission de son poste de président de parti.

Inquiet des résultats des élections, celui-ci a discuté de son avenir avec les autres tenors du parti politique. "Geert Bourgeois, Jan Jambon et Theo Francken trouvaient que c'était une très mauvaise idée. Et en vérité moi aussi. Parce que nous aurions plongé le parti dans le chaos. Mais si la tendance s’était confirmée, si on avait vraiment perdu le tiers de nos électeurs, alors c’était fini."