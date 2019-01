"Brace yourselves, Bartje is coming": l'équipe de communication de la N-VA a repris les codes de la célèbre série Game of Thrones pour détourner sur Instagram l'annonce de la candidature de Bart De Wever au poste de ministre-président de la Région flamande.

Dans un photo montage, on y voit le leader du parti assis sur le célèbre trône de fer, avec l'inscription "King in the North" (le "roi du Nord") faisant référence à la bataille pour le poste suprême au nord du pays.

Un détournement que certains internautes n'ont pas tardé à commenter. "Attention Bart De Wever, on ne sait pas encore comment ça se termine", lance sur Twitter un internaute, évoquant la dernière saison de GOT, encore à paraître.

La N-VA n'est pas la première à détourner la série à des fins politiques. Il y a peu, Donald Trump l'avait fait pour prôner la construction du mur devant séparer les Etats-Unis au Mexique. Quelques mois plus tôt, ce sont les sanctions infligées à l'Iran que le Président américain avait illustrées de la sorte. Le producteur HBO et certains acteurs de la série avaient alors manifesté leur mécontentement.