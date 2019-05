Le président de la N-VA, Bart De Wever, n'est pas très enthousiaste à l'idée de former un gouvernement fédéral. La Flandre a voté à droite et à l'extrême droite alors que la Wallonie est bien à gauche.

"Si on devait faire les choses avec raison, mais ça n'arrive pas souvent dans ce pays, alors il faudrait jouer dès maintenant la carte du confédéralisme et mettre définitivement fin à toute cette misère", a indiqué Bart de Wever lundi matin sur Radio 1. La N-VA a perdu plus de 7 points de pour cent par rapport à 2014. Elle est parmi les grands perdants de ce scrutin avec les partis traditionnels (CD&V, Open Vld et sp.a). Tout profit pour le Vlaams Belang.

A l'échelon régional, Bart De Wever, va rapidement discuter avec les autres responsables de partis, en ce compris, Tom Van Grieken, du Vlaams Belang.

Il n'est guère optimiste sur le plan fédéral. "Je plains la personne qui doit démêler tout cela. La différence entre la Flandre et la Wallonie n'a jamais été aussi grande."

La composition du Parlement fédéral