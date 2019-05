Sur les 75 députés wallons élus à l'issue du scrutin de dimanche, 31 sont des femmes (7 sur 23 au PS, 11 sur 20 au MR, 5 sur 12 chez Ecolo, 4 sur 10 au cdH et 4 sur 10 également du côté du PTB).

Elles ne représenteront donc qu'un peu plus de 41% des parlementaires régionaux durant la législature à venir alors qu'elles constituent plus de la moitié de la population. Malgré différentes initiatives prises ces dernières années afin d'augmenter le nombre de femmes sur les listes électorales - dont le principe de la tirette imposant l'alternance des sexes aux élections communales et provinciales - les femmes restent donc sous-représentées et la situation évolue peu.

Lors de la législature passée, le parlement wallon comptait en effet, dans sa composition post-élections communales d'octobre 2018, 30 femmes. Quant au gouvernement régional, il était composé de 2 femmes pour 5 hommes.

En avril dernier, le parlement wallon a toutefois voté un décret spécial garantissant la présence d'au moins un tiers de femmes dans le prochain exécutif.

Les députées élues - et leurs homologues masculins - devraient prêter serment le 11 juin prochain.

A cette date, se retrouveront sur les bancs du parlement régional - à moins qu'ils optent pour leur mandat communal s'ils ne font pas partie des parlementaires autorisés à cumuler ou qu'ils soient nommés ministres - Philippe Courard, Paul Furlan, Latifa Gahouchi, Mourad Sahli, Philippe Blanchart, Pierre-Yves Dermagne, Christophe Collignon, Jean-Claude Marcourt, Christie Morreale, Mauro lenzini, Sabine Roberty, Thierry Witsel, Joëlle Kapompole, Jean-Pierre Lepine, Jean-Charels Luperto, Gwenaelle Grovonius, Dimitri Legasse, Laurent Devin, Sophie Pécriaux, Michele Di Mattia, Rudy demotte, Fatima Ahallouch et André Frédéric pour le PS.

Du côté du MR, Willy Borsus, Anne Laffut, Nicolas Tzanetatos, Rachel Sobry, François Bellot, Françoise Mathieux, Caroline Cassart-Mailleux, Manu Douette, Philippe Dodrimont, Diana Nikolic, Jacqueline Galant, Sabine Laruelle, Valérie De Bue, Jean-Paul Wahl, Sybille de Coster-Bauchau, Olivier Maroy, Jean-Luc Crucke, Alice Leeuwerck, Pierre-Yves Jeholet et Christine Mauel ont été élus.

Jean-Philippe Florent, Christophe Clersy, Rodrigue Demeuse, Veronica Cremasco, Olivier Bierin, Manu Disabato, Stéphane Hazée, Valérie Delporte, Hélène Ryckmans, Laurent Heyvaert, Bénédicte Linard et Anne Kelleter constituent quant à eux les rangs Ecolo.

Quant au cdH, il sera représenté par René Collin, Anne-Catherine Goffinet, Julien Matagne, Christophe Bastin, Alda Greoli, Benoît Dispa, André Antoine, François Desquesnes, Mathilde Vandorpe et Marie-Martine Schyns.

Enfin, Germain Mugemangango, Amandine Pavet, Alice Bernard, Julien Liradelfo, Laure Lekane, John Beugnies, Anouk Vandevoorde, Antoine Hermant, Jori Dupont et Samuel Nemes défendront le programme du PTB.