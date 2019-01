Didier Reynders pourra-t-il embrasser la carrière internationale à laquelle il aspire ? L’information a été confirmée lundi en fin de journée : le vice-Premier ministre MR a déposé sa candidature au poste de secrétaire général du Conseil de l’Europe. "La procédure est en cours, je me suis décidé. C’est fait, c’est en ordre", a-t-il affirmé, tout en prévenant que cette candidature serait examinée par les 47 membres de l’organisation qui défend les droits de l’homme et la démocratie en Europe et dont le siège est à Strasbourg.

Autrement dit, sa désignation éventuelle n’est pas qu’une formalité.

(...)