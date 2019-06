Politique belge Cinq ans après être passé juste à côté du poste de commissaire européen, Didier Reynders a subi un nouveau revers mercredi soir. Il n'a pas été élu secrétaire général du Conseil de l'Europe, la fonction à laquelle il s'était déclaré officiellement candidat en janvier dernier.

Le coup est rude et l'on sait que le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères aura du mal à digérer cet échec.

Du baume au coeur

Toutefois, voici un scénario qui pourra, sans doute, lui mettre un peu de baume au coeur. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'élite politique européenne va se revoir afin de poursuivre les négociations en vue de la répartition d'une série de "gros postes" (les top jobs) à pourvoir.

En particulier, la présidence de la Commission européenne et la présidence du Conseil européen font l'objet de toutes les convoitises. Et il se trouve que, parmi les personnalités politiques en lice pour succéder à Donald Tusk au Conseil européen, on trouve Charles Michel.

Charles Michel pressenti au Conseil européen

Officiellement, il l'a dit, il n'est pas candidat. Par ailleurs, le processus de sélection des futurs dirigeants européens répond à des critères tellement nombreux et complexes qu'il est impossible de dire avec certitude si le Premier ministre belge tient réellement la pole position pour le Conseil européen comme certaines sources l'affirment.

Toutefois, imaginons qu'il soit en effet désigné à la présidence du Conseil européen. Il devrait alors quitter le 16, rue de la Loi dans les prochaines semaines. Qui devrait lui succéder ? Très probablement un membre du même parti. Autrement dit, un libéral francophone. Or, vous l'avez déjà compris, qui a le profil idéal pour occuper la fonction de Premier ministre ? Didier Reynders, naturellement. Il est vice-Premier ministre et est le seul membre du gouvernement à disposer d'une expérience politique aussi solide.

On peut imaginer qu'il dirigerait le gouvernement fédéral actuel (en affaires courantes) en attendant qu'une nouvelle majorité soit trouvée et un nouvel exécutif installé. Ce qui pourrait durer, vu l'impasse actuelle au fédéral...