Le prince Laurent s'est adressé de manière explosive au Premier ministre, stipulant qu'il met en demeure le gouvernement. Le frère du Roi estime qu'il est du devoir de Charles Michel d'intervenir en sa faveur pour que son ex-asbl GSDT récupère l'argent investi en Libye, en 2008, a-t-on appris de la RTBF et du Vif, qui ont publié la lettre sur leurs sites respectifs.

Le prince Laurent est au coeur d'une bataille juridique avec l'État libyen à qui il reproche d'avoir cassé un contrat pour un projet environnemental qu'il voulait développer.

La lettre, datée du 24 janvier dernier, concerne en fait la non-réaction du gouvernement belge face aux demandes répétées des avocats du prince pour que la Belgique l'aide dans la récupération de cet argent.

Dans celle-ci, explique qu'il ne souhaite "plus prendre son mal en patience" et avertit: "Une fois de plus, vous ne me laissez donc pas d'autres choix que d'exercer pleinement les droits de justiciable qui sont aussi les miens, et par conséquent d'inviter le gouvernement, et pour autant que besoin le mettre en demeure, de déployer les mêmes efforts en vue d'obtenir des responsables libyens, l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel en faveur de l'ASBL en 2014, et d'en rendre compte."

Réponse de Charles Michel

Du côté du cabinet de Charles Michel, on nous explique que le Premier ministre ne fait que respecter la loi. "La loi nous empêche de dégeler les fonds libyens, c'est aussi simple que ça", nous dit son porte-parole Frédéric Cauderlier.

"Dans ce courrier, il est demandé au Gouvernement d’intervenir dans l’exécution d’une procédure judiciaire, qui a fait l’objet d’un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles en date du 20 novembre 2014. Plus spécifiquement, les conseils de l’A.S.B.L. du Prince Laurent demandent que le Gouvernement belge procède au dégel de fonds libyens qui font l’objet de sanctions au niveau international.

Or, L’Etat belge doit appliquer les résolutions des Nations Unies et la réglementation européenne directement applicable en la matière.

En toute transparence, les conseils de l’A.S.B.L. ont été informés de cette situation, entre la fin 2015 et le début de l’année 2016. Cela fait donc près de trois ans que la situation est connue et n’a pas évolué", nous précise le cabinet de Charles Michel.













La réponse du cabinet de Charles Michel dans son intégralité