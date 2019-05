Selon des résultats, toujours partiels, les socialistes basculeraient en tête dans la province de Liège tandis que les verts feraient plus que doubler leur score de 2014, tant à la Chambre qu'au Parlement wallon. Le PTB serait l'autre gagnant de ce scrutin.





A 23h30, trois quarts des bureaux de vote de la circonscription de Liège ont été dépouillés. Dans l'attente des derniers décomptes, les résultats tendent à prouver la progression des écologistes, sans pour autant parler de vague, dans l'est du pays, comme dans de nombreuses autres régions.

En fin d'après-midi, un parfum de "victoire" régnait d'ailleurs au QG liégeois des verts alors qu'au début de la soirée, Jean-Michel Javaux, ancien coprésident d'Ecolo, ne pouvait cacher sa joie au vu des premiers résultats mais cherchait également à tempérer.

Le parti Ecolo progresserait de près de 7 % pour flirter, au gré de l'évolution des dépouillements, avec la barre des 15 % (15,63 %). Le parti écologiste terminerait derrière le PS (24,06), passé en tête à 50 % des dépouillements, et le MR (20,67).

"Ce sont des résultats qui étaient annoncés", nuançait pour sa part assez tôt Willy Demeyer, figure de proue du PS liégeois "mais il faut attendre pour voir la dévolution en termes de sièges". Une prudence qui semblait lui donner raison au vu de l'évolution des résultats dans la soirée.

Suivraient le PTB avec 15,40 %, qui doublerait le CDH (9,21) à la quatrième place et pourrait même éjecter le podium sur lequel espère terminer Ecolo (15,63). A bonne distance enfin, le PP (3,57) et Défi (3,52).





La carte des résultats au niveau fédéral en temps réel





Au niveau régional régional aussi, la publication des résultats a pris du temps. A 23h30, quatre cinquièmes des bureaux ont été dépouillés (333/427).

Comme au fédéral, les verts progresseraient assez nettement avec 15,46 %, mais se positionneraient derrière le PS (25,15) et le MR (21), deux partis longtemps en lutte pour la première place. Notons cependant que de nombreux fiefs socialistes n'ont pas encore été dépouillés et que cet écart pourrait se creuser.

Le PTB, avec ses 14,76 %, passerait devant le CDH, crédité jusqu'ici de 9,92 % et, comme au fédéral, a des vues sur le podium jusqu'ici détenu par Ecolo. Le PP et Défi suivent à bonne distance avec respectivement 4,39 % et 3,69 %.





La carte des résultats au niveau régional en temps réel

