Lors des voeux du parti socialiste du Brabant wallon, samedi à Mont-Saint-Guibert, le président du PS brabançon, Dimitri Legasse, a indiqué qu'il serait tête de liste lors des élections de mai prochain, tout comme l'actuel ministre du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, André Flahaut. Dimitri Legasse, député wallon et bourgmestre de Rebecq, emmènera la liste socialiste pour les élections régionales, tandis qu'André Flahaut fera de même pour les élections fédérales. La décision a été annoncée en bureau exécutif et devrait être avalisée lors d'un congrès prévu le 15 février. "Nous en avons parlé entre nous et en bureau exécutif et cela n'a pas fait l'objet de contestation.Nous sommes sortants et légitimes électoralement. André Flahaut à un profil fédéral, il ne s'en est jamais caché; et moi je suis plutôt régional et municipaliste", confirme Dimitri Legasse.

Bourgmestre de Rebecq reconduit au terme des élections d'octobre dernier, Dimitri Legasse compte bien, s'il est aussi réélu au parlement wallon, cumuler les deux fonctions.

"C'est vrai, j'ai annoncé avant les élections d'octobre que je comptais être pleinement bourgmestre de Rebecq, c'est-à-dire que je ne veux plus être bourgmestre empêché. Je considère que les deux fonctions sont complémentaires et j'espère bien faire partie du quart de parlementaires régionaux qui auront un taux de pénétration suffisant pour exercer les deux mandats", affirme le bourgmestre rebecquois. Et dans le cas contraire? "Ce n'est pas une option", botte-t-il en touche.

Enfin, en ce qui concerne la campagne à venir, tant André Flahaut que Dimitri Legasse ont indiqué devant les militants brabançons wallons qu'il faudrait avant tout rappeler aux électeurs les "régressions sociales" engendrées par les mesures du gouvernement MR-NVA.