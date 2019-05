Découvrez les premiers résultats partiels de ce triple scrutin électoral, ce dimanche 26 mai.

















Les libéraux restent en tête parmi les électeurs de la circonscription du Brabant wallon. Sur base des premiers dépouillements, à hauteur de 17 bureaux sur 173, le MR obtient 40,2% des voix. Pour l'heure et compte tenu des premières tendances, les écologistes réalisent une percée impressionnante (+18,2%) et deviennent le second parti dans la circonscription du BW, en passant devant le Parti socialiste (8,2%), avec 29,6%. Ces chiffres sont à considérer avec beaucoup de prudence, étant donné qu'il reste de nombreux bulletins de vote à dépouiller.





Les socialistes perdraient 13,2% selon la tendance observée actuellement. Le CDH quant à lui ne récolterait que 7,13% des voix.





La circonscription électorale du Brabant wallon représente 5 sièges (sur 150) à la Chambre des représentants.