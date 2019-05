Les premiers résultats des élections en province de Luxembourg pour la Chambre et le Parlement wallon sont tombés.

Suivez ci-dessous les premières tendances et résultats de la province.





Les 21 bureaux de vote dépouillés à cette heure sur l'ensemble de la province (sur un total de 129) placent le MR en tête avec près de 29% des suffrages. Le cdH(20,6%) et le PS (15%) complètent le podium. Ecolo (14,6%) devance le PTB (10,3%).

A La Roche-en-Ardenne, le MR arrive en tête après le dépouillement des deux premiers des quatre bureaux de vote, avec 30,37% des suffrages, en légère progression par rapport à 2014. Le cdH, avec 21,68% des voix, arrive deuxième mais est en net recul (-13,31%). le PS (15,02%) et Ecolo (12,68%) suivent. Les verts progressent de 6,37 points. Le PTB arrive cinquième avec 10,52% des voix.

Même tendance à Erezée, où le Mouvement Réformateur récolte 24,07% des voix après le dépouillement d'un bureau de vote sur quatre. Le cdHest, là aussi, deuxième (21,14%) devant le PS (17,42%). Derrière, Ecolo (12,72%) devance de peu le PTB (12,43%).

Les Luxembourgeois de l'étranger ont donné leur préférence à Ecolo, comme dans toutes les provinces wallonnes et à Bruxelles. Les verts obtiennent 33,71% des voix, suivi du MR avec 29,69%, du cdH avec 11,61% et du PS avec 10,27%. Au niveau des voix de préférence, Cécile Thibaut (Ecolo) arrive en tête avec 32 voix (sur un total de 478 votants). Suivent Benoit Piedboeuf (MR, 30 voix), Véronique Burnotte (Ecolo, 25) et Josy Arens (cdH, 24).













Sept bureaux (sur les 110 que compte la circonscription électorale unique de la province) ont été dépouillés concernant le parlement wallon. Le MR récolte pour l'instant le plus de suffrages (26,54%). Le cdH (21,5%) devancerait de peu le PS (21,16%). Ecolo (10,98%) et le PTB (10,46%) sont au coude à coude. Ces deux derniers partis sont pour l'instant les seuls, avec DéFI, à améliorer leur score de 2014.

Le PS fait la course en tête dans le canton de Saint-Hubert où 2 bureaux sur 5 ont été dépouillés. Les socialistes y obtiennent 32,9% des voix, en hausse de 4,6 ppc (points de pourcentage). Le MR, lui, perd 7,6 ppc à 24,5%, le cdH chutant de 8,4 ppc, à 15%. Le PTB arrive en 4e position, avec 9,7% des voix, juste devant Ecolo et ses 9,5% (+2,6 ppc).