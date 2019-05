Alors que 60% des bureaux de votes on été dépouillés, Ecolo affiche vers 21h30, le score de 23,15% au scrutin fédéral. Le parti est suivi par le MR (18,87%) et le PS (17,87%). Le parti a d'ailleurs enregistré de bons résultats dans la plupart des cantons bruxellois.

La famille verte est la seule à augmenter son score par rapport à 2014, a d'ailleurs affirmé la co-présidente d'Ecolo Zakia Khattabi, sur foi des premiers résultats électoraux connus ce dimanche en fin d'après-midi. "Les sondages se sont trompés, mais je me réjouis de la nette progression que nous enregistrons par rapport à 2014", a affirmé Zakia Khattabi, interrogée par la Une (RTBF). La co-présidente d'Ecolo a souligné que l'objectif pré-électoral des Verts était d'être en mesure d'entrer dans une majorité.

Par ailleurs, Zakia Khattabi a imputé la responsabilité des premiers résultats indiquant une forte poussée de l'extrême droite en Flandre, au Premier ministre MR sortant, Charles Michel, qui a laissé la N-VA "libérer sa parole au plus haut niveau de l'Etat". "Nous ferons tout pour que la N-VA ne puisse plus être présente au plus haut niveau de l'Etat", a-t-elle encore dit.





Ecolo était en tête des votes pour le Parlement bruxellois, dimanche, à 21h30, alors que deux tiers (66,57%) des bureaux de vote avaient été dépouillés (484 sur 727). Les Verts (20,49%) devançaient le PS (19,45%) et le MR (18,55%). Côté francophone, Défi arrivait ensuite en quatrième position (15,70%), devant le PTB (11,74%) et le cdH (6,93%).

Côté néerlandophone, Groen arrivait en tête avec 21,79% des voix, devant la N-VA (17,73%), l'Open Vld (16,49%) et le sp.a (13,34%). Suivaient le Vlaams Belang (7,78%), le CD&V (7,35%) et Agora (6,64%).

Les résultats sont complets pour les cantons d'Ixelles et de Schaerbeek et partiels à Anderlecht, Bruxelles, Saint-Josse-ten-Noode et Uccle. Aucun résultat n'a toutefois encore été publié pour les cantons de Molenbeek-Saint-Jean et Saint-Gilles, généralement favorables au PS.





Résultats pour le Parlement bruxellois





Les résultats de chaque scrutin