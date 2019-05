Les premières informations viennent des communes d'Ixelles, de Saint-Josse-Ten-Noode et de Schaerbeek. Selon les premiers résultats, Ecolo ferait une nette percée dans la capitale.

À Ixelles, sur base de 9,8% des voix dépouillées, c'est en effet les écologistes qui arriveraient en tête (31,1%). A Saint-Josse, c'est le MR qui dominerait (32,92%), tandis qu'à Schaerbeek, c'est le PS qui triompherait (25,7%).

Le ministère de l'Intérieur a également livré les résultats officiels des Belges à l'étranger. Ecolo est premier avec 35,7% des voix, le MR deuxième avec 30,3% et le PS troisième avec 15,5% des voix, côté francophone.

La famille verte est la seule à augmenter son score par rapport à 2014, a d'ailleurs affirmé la co-présidente d'Ecolo Zakia Khattabi, sur foi des premiers résultats électoraux connus dimanche, en fin d'après-midi. "Les sondages se sont trompés, mais je me réjouis de la nette progression que nous enregistrons par rapport à 2014", a affirmé Mme Khattabi, interrogée par la Une (RTBF). La co-présidente d'Ecolo a souligné que l'objectif pré-électoral des Verts était d'être en mesure d'entrer dans une majorité.

Par ailleurs, Mme Khattabi a imputé la responsabilité des premiers résultats indiquant une forte poussée de l'extrême droite en Flandre, au Premier ministre MR sortant, Charles Michel, qui a laissé la N-VA "libérer sa parole au plus haut niveau de l'Etat". "Nous ferons tout pour que la N-VA ne puisse plus être présente au plus haut niveau de l'Etat", a-t-elle encore dit.





Vers 18h15, les résultats au scrutin régional donnaient, du côté francophone, le MR et Ecolo au coude-à-coude. Les verts enregistrent pour leur part une belle progression par rapport à 2014. Le PS quant à lui est en net recul avec 13% des voix, derrière Défi qui affiche pour le moment 16% des voix. Le PTB quant à lui affiche 8,5% des voix.





Résultats pour le Parlement bruxellois





Les résultats de chaque scrutin