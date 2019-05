Découvrez les premiers résultats partiels des scrutins fédéral et régional au sein de la circonscription du Brabant wallon, ce dimanche 26 mai.





Les libéraux restent en tête parmi les électeurs de la circonscription du Brabant wallon. Sur base des premiers dépouillements mis à jour, à hauteur de 103 bureaux sur 173, le MR obtient 36,7% des voix (mais chute de 4,0%). Pour l'heure et compte tenu des premières tendances, les écologistes réalisent une belle percée (+9,2%) et deviennent le second parti dans la circonscription du BW (avec 20,6%), en passant devant le parti socialiste (14,0%). Les socialistes perdraient 7,4% selon les chiffres observés actuellement. Le CDH quant à lui ne récolterait que 7,9% des voix (-3,1%). Le parti de gauche radicale (PTB) bondit (+3,9%) pour atteindre 6,6%. Ces chiffres doivent être appréciés avec beaucoup de prudence, étant donné qu'il reste de nombreux bulletins de vote à dépouiller.

La circonscription électorale du Brabant wallon représente 5 sièges (sur 150) à la Chambre des représentants.

Du côté du Parlement wallon, les premiers résultats ont commencé à tomber ce dimanche soir, vers 20h. Les premières tendances placent les libéraux en tête dans leur fief avec 34,7% (mais perdent 6,8% des suffrages). Suivent ensuite les écologistes, avec une percée importante, mais attendue de +8,8%, pour culminer à 20,5% des voix. Le PS perdrait des plumes à ce stade (-5,5%), et chute à 14,0%. Le CDH descend à 9,1% (-3,0%). À l'heure où nous écrivons ces lignes, 78 bureaux sur 156 ont été dépouillés. Les résultats sont donc partiels et susceptibles d'évoluer tout au long de la soirée.

À Nivelles, malgré un recul de 6,70 points de pourcentage (pp), le MR reste en tête, où 56 bureaux sur 156 ont été dépouillés (35,90%). Les libéraux décrochent 34,76% des voix, devant Ecolo qui bondit de 8,77 pp à 20,51%. A la 3e place, le PS perd quant à lui 5,62 pp à 13,85%, le cdH reculant de 3,12 pp à 8,94%. Les humanistes sont talonnés par le PTB (7,01%; +4,20 pp) et par Défi (6,35%; +1,69 pp).

Jusqu'en début de soirée, l'atterrissage des résultats électoraux a été fortement perturbé à cause d'un problème de réseau, a indiqué le SPF Intérieur. Il s'agit d'un problème de liaison empêchant les ordinateurs sur lesquels sont encodés les résultats de se connecter au logiciel du SPF Intérieur. Celui-ci a notamment frappé l'acheminement des résultats des élections régionales pour le Parlement wallon, avant d'être résolu en début de soirée.

Le Brabant wallon fut principalement touché. De ce fait, l'encodage a tourné au ralenti jusque 20h. Des techniciens du SPF Intérieur sont intervenus pour résoudre le problème le plus vite possible.

A la suite de la connexion de 70% de tous les bureaux principaux, le réseau a été saturé, avec pour conséquence qu'aucun nouveau bureau ne pouvait se connecter, explique le SPF Intérieur. Il n'y a, en revanche, pas eu de bug et la totalité et l'intégrité de toutes les données n'ont jamais été compromises, y assure-t-on.