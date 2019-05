Politique belge À l'instar des millions de Belges appelés aujourd'hui à voter afin de renouveler 6 assemblées différentes, les personnalités politiques effectuent elles aussi leur devoir de citoyen.

Le premier ministre sortant Charles Michel (MR) et sa compagne Amélie Derbaudrenghien, enceinte de leur deuxième enfant, se sont rendus dimanche à 08h30 dans un bureau de vote de Limal (Wavre), dans le Brabant wallon. Charles Michel est apparu souriant devant la presse à la sortie de l'isoloir. Il est attendu au siège du MR à Bruxelles en soirée pour prononcer un discours.

Jean-Marc Nollet à quant à lui voté à Montigny-le-Tilleul.

Elio Di Rupo a voté à Mons

Elio Di Rupo a voté à 10h00 dimanche au bureau électoral de l'Hôtel de Ville de Mons. Le président du Parti Socialiste espère un scrutin "du changement". Elio Di Rupo s'est exprimé sur le scrutin au sortir du bureau de vote. "On a connu une période de cinq ans difficile et c'est surtout le scrutin du changement", a déclaré le leader du PS, évoquant son état d'esprit positif. "Il y a un certain espoir qui se lève. Est-ce que cet espoir va être marqué par un retour des socialistes, je l'espère. Nous l'espérons tant au fédéral qu'au régional. Mais cela dépend des citoyens, du nombre de voix et de sièges que nous aurons dimanche soir."

"La question est de savoir si on pourra trouver une coalition qui permettra de former un gouvernement fédéral", a encore indiqué Elio Di Rupo. "Le score de la N-VA sera déterminant, tout va dépendre de son résultat et de l'attitude des autres formations politiques néerlandophones."

Le président du PS a ajouté qu'il se rendrait dimanche dans différents bureaux de vote. "Je vais ensuite me recentrer sur le plan familial avant de me rendre à Bruxelles cet après-midi."

Raoul Hedebouw particulièrement sollicité à son arrivée au bureau de vote

Raoul Hedebouw, tête de liste du PTB à Liège pour la Chambre, a voté dimanche matin vers 10h00 à l'école du Thier-à-Liège, sur les hauteurs de la Cité ardente.

Accompagné d'une équipe de collaborateurs, Raoul Hedebouw, qui se veut le représentant d'une politique proche du citoyen, a reçu de nombreux encouragements sur le chemin vers l'isoloir. Les citoyens n'ont pas hésité à lui poser des questions et à exprimer leurs espérances à venir.

Ce qui ressort de ces courts échanges est un désir de changement pour un meilleur confort de vie.

"La campagne a été rude, les efforts conséquents et si les équipes ne sont pas mécontentes d'être arrivées au jour J, le stress ne redescendra pas avant ce soir, lorsque les premiers résultats commenceront à tomber", a expliqué à Belga un collaborateur de Raoul Hedebouw. "Le plus difficile n'a pas été d'inciter les gens à voter pour le PTB mais d'inciter les gens à venir voter", a-t-il ajouté.

Raoul Hedebouw semble pour sa part confiant. "Jamais autant de personnes ne nous ont donné un coup de main que pendant cette campagne électorale et nous n'avons jamais eu autant de retours positifs. Nous sommes donc vraiment confiants. On sent qu'il y a cette envie de donner un signal que le social doit être prioritaire, que la politique traditionnelle ne convient plus", a déclaré la tête de liste à la sortie de l'isoloir.

Peter Mertens, président du PVDA, pendant flamand du PTB, s'est rendu confiant dans l'isoloir à 09h45 à Anvers. "La dernière fois, c'était très prenant. Il nous manquait alors un demi pourcent. Mais depuis, nous avons construit des sections solides à Anvers, Malines et en Campine. Nous avons un bon retour dans les quartiers populaires. C'est pourquoi je suis confiant", a-t-il déclaré à sa sortie.

En attendant les résultats, Peter Mertens prévoit une promenade le long de l'Escaut.

La tête de liste N-VA pour le Parlement flamand dans le Limbourg et ancien ministre de la Défense Steven Vandeputa voté à Hasselt: "Le vote utile, c'est le vote N-VA", a-t-il déclaré.

Pour Khattabi, "il faut maintenant penser à l'avenir"

C'est en famille et tout sourire que la co-présidente d'Ecolo Zakia Khattabi a voté dimanche vers 10h15 dans une école communale d'Ixelles. "C'est clair qu'il va falloir rétablir un minimum de confiance si on veut construire tous ensemble les prochaines majorités", a-t-elle déclaré aux journalistes présents, ajoutant être "tournée vers l'avenir". "Il faut maintenant penser à l'avenir. Je garde en tête les objectifs que nous nous sommes donnés avec Patrick (Dupriez, ex-co-président du parti) de faire en sorte de pouvoir peser dans les majorités", a poursuivi Zakia Khattabi.

Selon la co-présidente d'Ecolo, il y a aujourd'hui une "prise de conscience qui fait que les autres partis eux-mêmes ne pourront pas faire comme si les citoyens ne nous envoyaient pas de message". "Mais c'est clair qu'il va falloir rétablir un minimum de confiance si on veut construire tous ensemble les prochaines majorités. Nous avons la responsabilité de garantir un accord de majorité le plus intéressant pour nos concitoyens."

Le président de la Chambre, le N-VA Siegfried Bracke a voté à Gand, ce matin.