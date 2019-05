Les résultats aux scrutins fédéral et régional pour la circonscription Bruxelles-Capitale.

Alors que 95% des bureaux de votes on été dépouillés, Ecolo affiche vers 00h45, un score de 21,5% au scrutin fédéral pour la circonscription Bruxelles-Capitale. Le parti est suivi par le PS (20%) et le MR (17,3%). Ecolo reste donc premier pour le moment dans la circonscription.

La famille verte est la seule à augmenter son score par rapport à 2014, a d'ailleurs affirmé la co-présidente d'Ecolo Zakia Khattabi plus tôt dans la journée. "Les sondages se sont trompés, mais je me réjouis de la nette progression que nous enregistrons par rapport à 2014", a affirmé Zakia Khattabi, interrogée par la Une (RTBF). La co-présidente d'Ecolo a souligné que l'objectif pré-électoral des Verts était d'être en mesure d'entrer dans une majorité.

Par ailleurs, Zakia Khattabi a imputé la responsabilité des premiers résultats indiquant une forte poussée de l'extrême droite en Flandre, au Premier ministre MR sortant, Charles Michel, qui a laissé la N-VA "libérer sa parole au plus haut niveau de l'Etat". "Nous ferons tout pour que la N-VA ne puisse plus être présente au plus haut niveau de l'Etat", a-t-elle encore dit.

En termes de voix de préférence, voici le haut du classement:

Didier Reynders (MR) : 25 902

Ahmed Laaouej (PS): 25 435

Zakia Khattabi (Ecolo): 24 281

Emir Kir (PS): 15 204

Maria Vindevoghel (PTB): 11 871









A l'issue d'un peu plus de trois quart des dépouillements (707 bureaux sur 727), le PS, crédité de 21,8%, est annoncé en tête, pour l'élection du parlement bruxellois. Il reste devant Ecolo (19,2%), en forte progression, qui était pointé en tête en début de soirée. Le MR est troisième (17%), devant DéFI (13,9%), le PTB (13,4%) et le cdH (7,6%). Côté néerlandophone, Groen arrivait en tête avec 20,5% des voix, devant la N-VA (18,1%), l'Open VLD (15,8%) et one.brussels-sp.a (14,9%). Suivaient le Vlaams Belang (8,4%), le CD&V (7,5%) et Agora (5,2%).

Voici le haut du classement en termes de voix de préférence:

Françoise Schepmans (MR) : 15 350

Rudi Vervoort (PS) : 14 271

Bernard Clerfayt (Défi): 13 352

Françoise De Smedt (PTB): 10 523

Youssef Handichi (PTB): 10 451









