“L’attitude du MR pourrait provoquer une majorité PS-Écolo en Wallonie”

Politique belge Quels bilans tirer de la campagne électorale qui s’achève ? À quoi peut-on s’attendre le soir du scrutin, et après ? Le politologue de l’ULB, Jean-Benoît Pilet, livre quelques pistes.

Que retenez-vous de la campagne qui s’achève ?

Deux choses. La première concerne la discrétion affichée par certains partis durant la majeure partie de la campagne. Les choses ont un peu changé depuis 15 jours puisqu’on a un peu plus vu et entendu le PS, Défi et le CDH. Jusque-là, la campagne était focalisée sur le MR et Écolo. La deuxième chose que je retiens, c’est cette conflictualité de la campagne. Nous avons eu beaucoup de partis, pas seulement le MR qui critiquaient les écologistes. Cette manière de faire a placé le MR au cœur des débats alors que le parti pouvait s’attendre à se faire tirer dessus par tous les autres partis francophones pour sa participation au gouvernement fédéral.

Vous évoquez la conflictualité de la campagne. Est-ce la première fois que ça se passe comme ça ?

(...)