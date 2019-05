Le Roi entame ce mardi un second jour de consultations sur fond de situation de plus en plus compliquée au Fédéral.

Les premiers venus ce matin étaient les co-présidents d'Ecolo. Ceux-ci ont rencontré le Roi et n'ont pas hésité à faire part d'une préoccupation.

"Les consultations vont se poursuivre. Nous avons discuté et nous avons fait part au Roi de notre préoccupation quant au fait que la Belgique ne connaisse pas la même crise que par le passé", a déclaré la co-présidente d'Ecolo Zakia Khattabi au terme de la rencontre des responsables du parti avec le roi Philippe. A la question de savoir si le souverain consultera également le Vlaams Belang, grand vainqueur des élections au nord du pays, celle-ci ne s'est pas prononcée.

Après les co-présidents d'Ecolo, c'est la présidente de Groen Meyrem Almaci qui est arrivée au Palais sur le coup de 10h30. Elle fut suivie à 11h30, par le président du CD&V, Wouter Beke. Celui-ci a appelé la N-VA à prendre ses responsabilités. "Ce serait bien que le gouvernement dispose d'une majorité en Flandre, ce qui signifie également que la N-VA doit oser prendre ses responsabilités. C'est le premier parti flamand au sein du parlement fédéral. Elle y représente le plus grand nombre d'électeurs. Elle ne doit pas les laisser sur le côté", a affirmé Wouter Beke.

Ce sera ensuite au tour du président de Défi, Olivier Maingain, à 13h30. "On sait ce qu'il en est - de la situation au niveau fédéral, ndlr. On sait aussi qu'on est un pays avec beaucoup de créativité", a déclaré Olivier Maingain à son arrivée au Palais, sans en dire davantage.

La présidente de l'Open Vld, Gwendolyn Rutten a également été reçue par le roi mais celle-ci n'a fait aucun commentaire à sa sortie.

John Crombez, était le dernier à se rendre au Palais. Le roi a donc terminé ses audiences par le président du Sp.a.

Qu'en sera-t-il du Vlaams Belang? Le parti d'extrême droite n'a jamais été reçu au Palais mais il est le grand vainqueur du scrutin de dimanche et la question du cordon sanitaire, qui l'exclut jusqu'à présent du pouvoir, est à nouveau posée. Plusieurs personnalités politiques en Flandre estiment qu'il faut mettre fin à cette attitude. Le président de la N-VA ne l'a pas exclu. Il rencontrera le président du VB, Tom Van Grieken, dans le cadre de ses consultations pour constituer un gouvernement flamand.

Lundi, le Roi a déjà reçu Elio Di Rupo et Bart De Wever, outre Charles Michel ainsi que les présidents de la Chambre et du Sénat.