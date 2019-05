Découvrez les résultats des scrutins fédéral et régional au sein de la circonscription du Brabant wallon, ce dimanche 26 mai.





Les libéraux restent en tête au sein de la circonscription du Brabant wallon. Sur base des premiers dépouillements mis à jour, à hauteur de 172 bureaux sur 173, le MR obtient 35,0% des voix (mais chute de 5,7%). Pour l'heure et compte tenu des premières tendances, les écologistes réalisent une belle percée (+8,3%) et deviennent le second parti dans la circonscription du BW (avec 19,7%), en passant devant le parti socialiste (15,3%). Les socialistes perdent 6,1% selon les chiffres observés actuellement. Le CDH quant à lui ne récolterait que 7,6% des voix (-3,4%). Le parti de gauche radicale (PTB) bondit (+4,7%) pour atteindre 7,4%, juste devant Défi, qui réalise son meilleur score en province du Brabant wallon (6,1%), au regard de l'ensemble des résultats en Wallonie. Grands perdants de ces élections, les Listes Destexhe et le Parti populaire n'arrachent respectivement que 2,6% et 2,5% des voix.

La circonscription électorale du Brabant wallon représente 5 sièges (sur 150) à la Chambre des représentants. Au regard des résultats actuels, pas de changement par rapport à 2014. Le MR garde ses trois sièges, tandis qu'Ecolo et PS conservent leur unique siège respectif.

Au niveau des voix de préférence à la Chambre, qui sont les grands vainqueurs du Brabant wallon? Dans le trio de tête, on retrouve Charles Michel (MR), qui rafle 24.572 voix, Florence Reuter (MR) avec 12.305 voix et André Flahaut (PS) avec 8834 voix.

En ce qui concerne le Parlement wallon, les premiers résultats ont commencé à tomber ce dimanche soir, vers 20h.

Les résultats quasi-complets placent les libéraux en tête dans leur fief avec 34,0% (mais subissent un plongeon de -7,5% des suffrages). Suivent ensuite les écologistes, avec une percée importante, mais attendue de +8,1%, pour culminer à 19,8% des voix. Le PS perdrait des plumes à ce stade (-4,6%), et chute à 14,9%. Le CDH descend à 8,4% (-3,7%). C'est à Nivelles que Défi réalise son meilleur score wallon (6,3%), ce qui ne devrait toutefois pas lui permettre de décrocher un strapontin au Parlement de Wallonie. Surprise en Brabant wallon, le PTB grimpe à 7,5% des voix (+4,7%). À l'heure où nous écrivons ces lignes, tous les résultats du vote, dispatchés sur 156 bureaux ont été dépouillés. Il s'agit donc des chiffres définitifs.

Au Parlement wallon, c'est la ministre wallonne sortante Valérie De Bue (MR) qui domine le hit parade des candidats pour la circonscription de Nivelles avec 11.513 voix. En seconde position, suit l'écologiste Hélène Ryckmans avec 5.982 voix. En trois, Olivier Maroy (MR) récolte 4.682 voix.

Un problème de réseau retarde les résultats

Jusqu'en début de soirée, l'atterrissage des résultats électoraux a été fortement perturbé à cause d'un problème de réseau, a indiqué le SPF Intérieur. Il s'agit d'un problème de liaison empêchant les ordinateurs sur lesquels sont encodés les résultats de se connecter au logiciel du SPF Intérieur. Celui-ci a notamment frappé l'acheminement des résultats des élections régionales pour le Parlement wallon, avant d'être résolu en début de soirée.

Le Brabant wallon fut principalement touché. De ce fait, l'encodage a tourné au ralenti jusque 20h. Des techniciens du SPF Intérieur sont intervenus pour résoudre le problème le plus vite possible.

A la suite de la connexion de 70% de tous les bureaux principaux, le réseau a été saturé, avec pour conséquence qu'aucun nouveau bureau ne pouvait se connecter, explique le SPF Intérieur. Il n'y a, en revanche, pas eu de bug et la totalité et l'intégrité de toutes les données n'ont jamais été compromises, y assure-t-on.

"Ni le Vlaams Belang, ni le PTB n'ont vocation à être dans une majorité"

"Au moment où je vous parle, le mouvement réformateur est clairement la deuxième formation politique en Wallonie. À Bruxelles, nous sommes au coude à coude pour une seconde place dans le trio de tête", s'est félicité le Premier ministre sortant Charles Michel devant les militants libéraux.

"Nous sommes lucides. Ce soir, des votes extrêmes, non-démocratiques ont progressé en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Les partis non-démocratiques, le Vlaams Belang et le PTB n'ont à nos yeux pas vocation à être présents dans des majorités gouvernementales", a commenté le président du MR en regard de la poussée spectaculaire du parti d'extrême droite en Flandre et du bond du parti de gauche radicale (PTB) au regard des résultats partiels du double scrutin (fédéral et régional) en Belgique. Charles Michel a insisté sur la nécessité de "mettre de côté les divisions institutionnelles et communautaires" afin de se concentrer sur "l'emploi, la lutte contre la pauvreté ou encore le défi climatique".