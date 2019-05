Les bureaux de vote ouvraient leurs portes dimanche à 08h00 aux quatre coins de la Belgique.

L'ouverture des bureaux de vote s'est déroulée de manière fluide dimanche, a indiqué à Belga Peter Grouwels, porte-parole du SPF Intérieur. "Tout est surveillé en temps réel", a-t-il ajouté. "Tous se déroule bien, l'ensemble des bureaux sont ouverts." "De petits problèmes avec des ordinateurs sont signalés ici et là", précise Peter Grouwels. Une centaine d'incidents ont été recensés depuis l'ouverture des bureaux à 08h00 pour un total de 31.000 ordinateurs (de vote ou administratifs, comme l'ordinateur des présidents de bureau).

Quelque 240 techniciens sont sur le pont dimanche pour garantir le bon fonctionnement du scrutin.

Plusieurs bureaux de vote ont ouvert en retard, notamment à Saint-Gilles, rapporte RTL. "Les gens perdent patience et commencent à s’énerver".

Mais des problèmes sont surtout à signaler du côté de Charleroi (Gilly, Mont-sur-Marchienne ou Charleroi-même). Une personne explique qu'il y a des tensions dans la file dues à une mauvaise gestion.

Des problèmes techniques dans un bureau de vote à Molenbeek ont également provoqué de longues files d'attente.

Pour ce triple scrutin fédéral, régional et européen, 396 communes voteront sur support papier, tandis que dans les 185 autres, le vote se fera de manière électronique. Au sud du pays, le vote papier sera généralisé dans les communes francophones mais électronique dans les neuf communes germanophones. L'ensemble des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale voteront de manière électronique. En Flandre, le vote se fera également de manière électronique pour 157 communes et sur papier dans les 143 autres.

Les bureaux de vote où un vote papier est organisé fermeront à 14h00. Les autres prolongent jusqu'à 16h00.

Quelque 8 millions de Belges sont appelés à se rendre aux urnes dimanche pour élire 484 députés et renouveler ainsi directement six parlements (la Chambre, les parlements wallon, bruxellois, germanophone et flamand ainsi que le parlement européen) et indirectement quatre parlements ou assemblées (le Sénat, le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et, à Bruxelles, les assemblées de la Commission communautaire française et de la Vlaamse Gemeenschapscommissie).