Depuis le dernier scrutin communal (octobre 2018), le cumul entre un poste de député régional et une fonction exécutive dans un collège communal n’est plus autorisé en Wallonie. Les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS qui souhaitent être députés doivent désormais démissionner de leur mandat local - et à l’inverse, les députés wallons doivent quitter le Parlement s’ils veulent occuper une fonction exécutive dans leur commune. Cette règle du décumul n’est pas complète. Un quart des élus wallons peuvent garder leur mandat local. Ils sont sélectionnés sur la base de leur taux de pénétration lors du scrutin régional. (...)