(Ce mercredi, à l'achat de La Libre, découvrez notre supplément de 16 pages "Elections : le mode d'emploi")





Voici le b.a.-ba des élections en huit questions-réponses.





Les élections, c’est quand ?

Le dimanche 26 mai, si vous remplissez les conditions pour être reconnu comme électeur, vous irez voter. C’est la deuxième fois consécutive (2014) que les élections législatives fédérales (renouvellement de la Chambre) sont couplées aux régionales (Bruxelles-Wallonie-Flandre), elles-mêmes habituellement couplées aux élections européennes (Parlement européen). C’est en 2011 lors des négociations qui ont accouché d’une sixième réforme de l’état que ces scrutins ont été regroupés. De facto, la législature fédérale est donc passée de quatre à cinq ans. Précisons qu’en 1999, hasard des calendriers, les électeurs avaient été appelés aux urnes pour ces trois niveaux de pouvoir.

Au mois d’octobre 2018, vous vous êtes déjà rendus aux urnes pour élire vos représentants communaux et provinciaux pour une durée de six ans. Les prochaines élections générales auront lieu, si le gouvernement fédéral n’est pas tombé d’ici là, en 2024. La même année, au mois d’octobre, vous retournerez aux urnes pour les élections communales et provinciales.





Combien de votes faut-il exprimer ?

A priori, vous voterez trois fois. Il s’agira de renouveler les membres du Parlement européen, ceux du Parlement régional compétent sur le territoire de la région dans laquelle vous êtes domicilié (Bruxelles, Wallonie ou Flandre) ainsi que ceux de la Chambre des représentants.

Certains électeurs seront appelés à exprimer un vote supplémentaire. Les habitants de la Communauté germanophone doivent aussi renouveler leur parlement. C’est le seul Parlement communautaire pour lequel un suffrage direct est exprimé. Les élus du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont des députés wallons et bruxellois. Les Flamands de Bruxelles doivent aussi exprimer un quatrième vote pour leurs représentants (communautaires) au Parlement flamand qui regroupe, lui, dans une seule entité les élus régionaux et communautaires.

Quant aux Belges de l’étranger, ils peuvent voter pour la Chambre et pour le Parlement européen mais pas pour les Parlements régionaux.





Vote papier, vote informatisé ou les deux ?

En Wallonie, tous les bureaux travaillent avec des bulletins de vote en papier et ce, depuis les élections communales de 2018. Il avait été mis fin au système de vote par voie électronique qui était en vigueur jusque-là dans certaines communes. Une exception cependant au sud du pays, puisque les 9 communes de la Communauté germanophone auront recours au vote électronique. Dans les 19 communes bruxelloises, le vote sera électronique partout. Ce sera le cas également dans 157 communes flamandes.

Cette année, l’ensemble des communes qui auront recours au vote électronique utiliseront le même système. À savoir, le vote électronique avec preuve papier. Pour en savoir plus sur la manière de voter (papier ou électronique), des explications sont fournies à la dernière page du supplément.





Suis-je obligé de voter ?

Oui, le vote est obligatoire en Belgique contrairement à de nombreux pays ailleurs en Europe où il est facultatif. Les Grecs et les Luxembourgeois sont les seuls autres Européens à être soumis au vote obligatoire. Être obligé d’aller voter ne signifie pas que l’électeur doit forcément faire un choix. Le citoyen, lorsqu’il se trouve dans l’isoloir, peut très bien décider de voter blanc ou de rendre un vote non valable. Un vote est considéré comme blanc si rien n’est inscrit sur le bulletin. Un vote est considéré comme non valable si quelque chose est gribouillé sur le bulletin ou si l’électeur vote pour des listes différentes sur un même bulletin (panachage). La seule obligation est donc de se rendre dans son bureau de vote avec sa carte d’identité et sa convocation électorale.

Et si une personne décide de ne pas se rendre à son bureau de vote ? Il encourt une sanction. Le juge de paix du canton pourra convoquer le citoyen qui ne s’est pas rendu aux urnes sans raison valable et lui demander de s’expliquer. Ensuite, si les éléments avancés ne lui semblent pas fondés, le juge peut l’envoyer vers le tribunal de police qui statuera sur son sort, sans possibilité d’appel.

Une sanction, oui mais laquelle ? Une première absence non justifiée sera punie d’une simple réprimande ou d’une amende allant de 27, 5 à 55 euros. En cas de récidive, l’amende pourra monter à 137, 5 euros. Si une absence injustifiée se produit au moins quatre fois en moins de 15 ans, le citoyen sera privé de ses droits politiques. C’est-à-dire qu’il sera rayé des listes des électeurs pour dix ans. Il ne pourra pas non plus, durant cette période, jouir de ses droits civils. C’est-à-dire qu’il ne pourra pas recevoir de promotion, de nomination ou de distinction de la part d’une autorité publique.





On vote à quelle heure ?

Vous êtes attendus dans votre bureau de vote (l’adresse est renseignée sur votre convocation électorale) entre 8 et 14 heures si vous votez dans un bureau qui travaille avec des bulletins en papier. Dans les bureaux où le vote se fait par voie électronique, le délai est un peu plus long puisque vous pouvez y voter entre 8 et 16 heures.





Combien de mandats à renouveler ?

Beaucoup. Les Belges éliront 21 députés sur les 751 que compte le Parlement européen. Chacun votant pour son collège électoral linguistique. Les Flamands doivent élire 12 députés européens, les francophones, 8 et les germanophones, un seul.

Il s’agira aussi d’élire les 150 députés de la Chambre des représentants, les 89 députés du Parlement bruxellois, les 124 députés du Parlement flamand (Vlaams Parlement), les 75 députés du Parlement de Wallonie et les 25 députés du Parlement de la Communauté germanophone. Rappelons que c’est la composition des Parlements wallon et bruxellois qui déterminera celle du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (ex-Communauté française de Belgique). Les 75 députés wallons, à l’exception des députés wallons germanophones (s’il y en a) - ils sont alors remplacés par des suppléants qui ne siègent qu’à la Fédération Wallonie-Bruxelles - et 19 députés bruxellois francophones composeront le futur Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Enfin, les Parlements régionaux et communautaires désigneront 50 sénateurs (29 néerlandophones, 20 francophones et un germanophone), qui, eux-mêmes désigneront 10 sénateurs cooptés (6 néerlandophones et 4 francophones). En tout, ces élections permettront de renouveler 484 mandats de députés élus directs et 154 mandats d’élus indirects.





Combien d’électeurs sont appelés aux urnes ?

Le SPF Intérieur en charge de l’organisation du triple scrutin du 26 mai a répertorié 8167709 citoyens en Belgique et à l’étranger appelés à participer au vote. C’est plus qu’il y a cinq ans. Le chiffre regroupe les 7989802 résidants belges appelés aux urnes et les 177907 Belges résidant à l’étranger qui se sont inscrits pour le scrutin. Ce dernier chiffre est plus important qu’il y a cinq ans puisqu’on recensait 128954 électeurs résidant à l’étranger.

Les Européens non-Belges résidant en Belgique peuvent participer au scrutin européen. Pour ce faire, ils devaient s’inscrire dans la commune où ils résident. Alors qu’ils étaient 68771 à l’avoir fait, en 2014, ils sont plus nombreux cette année puisqu’on en recense 73251 pour le scrutin du 26 mai. Comme il y a cinq ans, c’est en Wallonie qu’ils sont les plus nombreux à l’avoir fait (30649 inscrits). Vient ensuite la Flandre avec 22407 inscrits, Bruxelles avec 18849 inscrits et la Communauté germanophone avec 1346 inscrits. C’est une nouvelle fois les Italiens qui sont les plus nombreux à participer au scrutin européen depuis la Belgique (19561 inscrits). Ils sont suivis des Français (18569 inscrits) et des Néerlandais (11332 inscrits).





Et si on ne peut pas aller voter ?

Lorsqu’on a une bonne raison de ne pas se rendre aux urnes (maladie, déplacement professionnel, etc.), il existe deux possibilités pour éviter d’être en infraction avec la loi. Précisons quand même que, depuis 2003, aucun citoyen n’a été sanctionné pour s’être abstenu d’aller voter sans raison valable.

La première possibilité consiste à écrire au juge de paix du canton dans lequel on réside, avant le scrutin ou le plus vite possible après le scrutin, pour exposer les motifs de cette absence. Idéalement, le citoyen empêché joindra à sa lettre, les justificatifs nécessaires. La légitimité du motif reste à l’appréciation du juge.

La deuxième possibilité consiste à donner une procuration à quelqu’un. Cette personne devra se rendre dans votre bureau de vote muni de ses papiers d’identité, de sa convocation et de votre procuration signée par celui qui donne la procuration et par son mandataire. Les formulaires de procuration sont disponibles sur le site Internet : https ://elections.fgov.be ou auprès de votre administration communale. Une personne ne peut détenir qu’une seule procuration. La procuration est possible dans sept cas de figure : maladie ou infirmité; raisons professionnelles; ceux qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain; la privation de liberté; pour cause de convictions religieuses qui empêchent de se présenter au bureau de vote; pour motifs d’étude et en cas de vacances à l’étranger. Tous ces motifs doivent faire l’objet d’attestations.