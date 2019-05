"C'est ridicule", a expliqué Di Rupo.

Le président du parti socialiste est revenu sur ses propos de lundi sur le plateau de Terzake ce mercredi soir. Elio Di rupo s'est étonné de l'ampleur que ceux-ci ont pris. " C'est une tempête dans un verre d'eau. J'ai seulement répondu à la question d'un journaliste, a expliqué le socialiste. Il ne s'agit pas d'une 'déclaration de Di Rupo', juste d'une réponse. Je suis surpris de voir le nombre de commentaires que cela a soulevé. Des politologues, des journalistes, des politiciens,... Cela n'a pas de sens, c'est ridicule".

Elio Di Rupo avait évoqué ce lundi la possibilité de former un gouvernement sans majorité flamande , estimant être la solution au casse-tête post-électoral. Le leader des socialistes envisageait une coalition qui réunirait le CD&V, l'Open Vld, Groen et le S.pa, mettant donc de côté le premier parti de Flandre, la N-VA. Sa proposition n'avait guère plu au président des nationalistes flamands, Bart De Wever, ni à l'ancien secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Theo Francken. Ce dernier avait ainsi déclaré que "sans majorité flamande, ce serait le confédéralisme".