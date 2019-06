Après un premier tour de discussions la semaine passée, le PS, qui a pris la main en Wallonie en vue de la formation du prochain gouvernement régional, compte s'attaquer aux discussions de fond avec ses éventuels futurs partenaires. Vendredi matin, c'est le MR, représenté par Charles Michel et Willy Borsus, qui a ouvert le bal de ce second round de consultations. "Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le fond", a ainsi affirmé l'ancien ministre-président wallon Paul Magnette à son arrivée au parlement de Wallonie. "Après un premier tour de discussions, nous avons demandé aux différents partis des propositions concrètes et chiffrées pour faire face à l'urgence climatique et à l'urgence sociale", a-t-il ajouté. © BELGA

Quant à savoir si les socialistes préfèrent, après la cure d'opposition annoncée par le cdH, une coalition à deux - avec le MR - ou à trois, en y ajoutant Ecolo, "on verra", a répondu Paul Magnette. "L'important, c'est de trouver des convergences de fond", a-t-il répété.

"Ce que le cdH a fait relève de sa responsabilité. Mais cette décision offre effectivement un espace politique un peu différent", a de son côté déclaré le président du PS, Elio Di Rupo.

Du côté du MR, ni Charles Michel, ni Willy Borsus n'ont fait de commentaire à leur arrivée au parlement régional.

Après les libéraux, les deux hommes forts du PS recevront Ecolo mardi prochain et le PTB le lendemain. Le cdH, lui, ne sera pas convié à ce second tour de discussions, les humanistes ayant décidé de siéger dans l'opposition, tant au fédéral que dans les entités fédérées. A la suite de ce retrait, seules 3 coalitions sont possibles en Wallonie: une bipartite PS-MR; une tripartite PS-MR-Ecolo ou une coalition inédite PS-Ecolo-PTB.