"Nous avons eu une rencontre très professionnelle et sereine au cours de laquelle nous avons pu échanger nos points de vue sur des sujets tels que l'emploi, la formation et l'avenir des jeunes", a déclaré le Premier ministre Charles Michel à l'issue du 2e round de consultation entre les libéraux et les socialistes, organisé ce vendredi au parlement wallon, en vue de la formation du prochain gouvernement régional. "Thème par thème, nous avons pu préciser nos propositions et les défendre. Cet espace consacré aux discussions sur les projets, c'est la bonne méthode de travail", a-t-il poursuivi sans en dire davantage sur le contenu de discussions qui auront finalement duré deux bonnes heures.

"On voit les objectifs partagés et on débat sur le chemin à prendre pour y arriver. Il est actuellement prématuré de dire si ça peut fonctionner", a-t-il expliqué. On n'en saura pas plus, ni sur le fond des discussions, ni sur la coalition qui a la préférence des libéraux, violette avec le PS ou arc en ciel en y ajoutant les Ecolo.

"Pour garder notre démocratie vivante, nous devons aujourd'hui apporter des réponses aux citoyens", a néanmoins souligné Charles Michel en estimant que l'heure est venue de "travailler dans un esprit de solution" pour que la Belgique soit gouvernée.

"La question, ce vendredi, était de voir si on peut partager certains points de nos programmes, notamment en ce qui concerne l'emploi des jeunes, les investissements, la lutte contre la pauvreté et le climat", a de son côté résumé le président du PS, Elio Di Rupo.

"Il n'y a, à ce stade, aucune prise de position" sur les coalitions possibles, a-t-il ajouté. Les socialistes évalueront la situation au terme de leurs rencontres avec Ecolo et le PTB, prévues mardi et mercredi prochain. "On verra alors si nous devons organiser un 3e tour de consultations ou si on peut avancer", a encore indiqué M. Di Rupo.