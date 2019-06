." Le politologue gantois Carl Devos a déjà eu le nez plus fin. Certes, il y avait beaucoup de raisons de penser que Liesbeth Homans ne parviendrait jamais à confirmer l’espoir qui avait été placé en elle par les siens de devenir un jour le N° 1 du gouvernement flamand. Mais on ne peut jamais prévoir avec certitude ce que les circonstances peuvent réserver au destin des hommes et des femmes qui baignent en politique. (...)