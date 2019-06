La confrontation redoutée à la Chambre ce jeudi n'a pas eu lieu. Le député humaniste Georges Dallemagne est revenu sur cette polémique avortée ce matin au micro de Bel RTL.

Le parlementaire Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) n'est donc pas monté au perchoir de la Chambre, à l'occasion des prestations de serment des 150 députés. Pour l'occasion, bon nombre d'élus issus de partis traditionnels arboraient des symboles de lutte contre l'extrême droite. "Triangle rouge" pour les partis MR, PS, Ecolo, PTB et Défi et main jaune de "Touche pas à mon pote" pour le CDH, soit autant de signes qui visaient à refuser la présence de l'extrême droite à la tribune du parlement fédéral. Mais la polémique s'est dégonflée quand Patrick Dewael (Open VLD) a trouvé une astuce pour esquiver cette présence indésirables pour ceux partis. Celui-ci a simplement décider de présider la séance d'installation de la Chambre depuis son banc.

Interpellé à ce sujet dans l'émission matinale de Bel RTL, le député CDH Georges Dallemagne a commenté: "C'est une bonne nouvelle car on a évité le déshonneur qui aurait été d'avoir un parlementaire Vlaams Belang à la tribune de la Chambre. Il a été inculpé pour négationnisme et racisme. On a surtout évité le chaos s'il y avait eu une bataille de chiffonnier. On a évité une confrontation entre francophones et flamands. C'était très important. Patrick Dewael a permis que les démocrates francophones et flamands, tous ensemble, s'accordent sur la manière d'organiser cette séance plénière."